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Тариф Федеральной сетевой компании хотят подвергнуть корректировкам в правительстве

Экономика
Тариф Федеральной сетевой компании хотят подвергнуть корректировкам в правительстве
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания

Москва, 14 января. Несколько министерств получили поручение вице-премьера Александра Новака проработать вопросы дифференциации тарифа Федеральной сетевой компании. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Тариф ФСК хотят дифференцировать в Правительстве России. Подобная идея существовала в кабмине и ранее, однако в предыдущем году проект не был реализован, так как встретил сопротивление со стороны предпринимателей.

Однако в этом году министерства снова должна проанализировать перспективы проекта. Помимо этого, специалисты изучат возможность учреждения оплаты неиспользуемой электросетевой мощности. Такая инициатива также ранее подверглась критике промышленниками.

Основная претензия бизнеса заключается в том, что дифференциация тарифа ФСК выльется в резкое подорожание сетевых тарифов для крупных представителей отечественной промышленности. Идея также критиковалась и Федеральной антимонопольной службой.

Что касается плана ввести оплату за неиспользованное электричество, то Министерство энергетики уже значительно смягчило проект. Теперь предполагается, что потребители должны будут заплатить за 15% от общего объема неэксплуатируемого сетевого резерва по ставке за сетевое содержание. В первых версиях проекта оплата достигала 60%.

«Оба проекта несостоятельны, поскольку нацелены исключительно на пополнение выручки сетевой монополии, причем в ущерб экономике и в обход тарифных ограничений. Поэтому за долгие годы обсуждения менялись руководители в сетях (Россетях — Прим. ред.), в Минэнерго, в правительстве, но никто так и не смог доказать целесообразность этих инициатив», — отметил в комментарии изданию директор «Сообщества потребителей энергии» Василий Киселев.

Александр Новак ранее рассказал, какой комплекс мер для предотвращения ценового роста в топливной сфере разработали в Кабинете министров РФ на текущий год.

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новак тариф минэнерго бизнес электричество ФСК
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