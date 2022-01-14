Рябков: Украина может отказаться от Минских соглашений на фоне переговоров России и НАТО

Москва, 14 января. Украина ищет способы полностью отказаться от выполнения Минских соглашений по НАТО, и сложности в переговорах России и НАТО могут дать Киеву такую возможность. На это указал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Как отметил дипломат, официальный Киев «упивается иллюзией реванша» после того, как Россия и НАТО не пришли к консенсусу в Брюсселе. На фоне сложной международной обстановки и неприкрытой поддержки Запада украинские власти могут пойти на провокацию, и Москва должна быть к этому готова.

«Может быть любая провокация, мы не дадим возложить на нас ответственность за потенциально очень тяжелые последствия этого, мы просто предупреждаем, что нужен НАТОвский откат», — подчеркнул Рябков в ходе беседы с прессой.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал итоги переговоров Москвы с представителями коллективного Запада по гарантиям безопасности. По словам дипломата, стороны зашли в тупик, и выходить на новый круг контактов по взаимным договоренностям оснований нет.