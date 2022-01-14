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«Магнит» изучает возможность покупки сети магазинов «Улыбка радуги»

Экономика
«Магнит» изучает возможность покупки сети магазинов «Улыбка радуги»
facebook.com  /  Магнит

Москва, 14 января. Сеть магазинов «Улыбка радуги» может перейти в собственность компании «Магнит». Об этом пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По словам одного из них, возможная сделка обсуждается с декабря прошлого года. При этом представитель «Магнита» отказался «комментировать слухи» агентству. Журналисты также направили запрос в «Улыбку радуги», но на момент публикации ответа не получили.

«Магнит» уже работает в сегменте дрогери под брендом «Магнит Косметик». С конца 2010 года компания является крупнейшим игроком в данном сегменте. По итогам 2020 года ее выручка составила 134,3 млрд рублей.

«Улыбка радуги» занимается продажей товаров для персонального ухода и товаров для дома. Торговая сеть является крупнейшей в сегменте дрогери в Северо-Западе и Поволжье. Компанию представляют около тысячи магазинов в 27 регионах РФ.

Крупнейшие торговые сети, работающие в России, ранее предложили ограничить наценку на базовые продукты. Ожидается, что инициатива затронет более 20 категорий товаров.

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бизнес магнит компании улыбка радуги
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