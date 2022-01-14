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Yonhap: КНДР выполнила пуск двух баллистических ракет из провинции Пхенан-Пукто

Армия
Yonhap: КНДР выполнила пуск двух баллистических ракет из провинции Пхенан-Пукто
wikipedia.org  /  Roman Harak / CC BY-SA 2.0

Сеул, 14 января. Военнослужащие КНДР выполнили пуск двух предположительно баллистических ракет малой дальности, заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

В сообщении агентства Yonhap говорится, что Южная Корея отслеживает действия северокорейских военных. Отмечается, что Сеул после запуска ракет КНДР «сохраняет готовность».

«Армия Южной Кореи 14 января во второй половине дня засекла пуск Северной Кореей двух предположительно баллистических ракет малой дальности из провинции Пхенан-Пукто», — говорится в сообщении.

Отметим, что в Японии был создан кризисный штаб при правительстве из-за возможного ракетного запуска КНДР. Береговая охрана страны призвала суда к осторожности и бдительности.

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