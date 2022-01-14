Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 11:39
11:37
Происшествия
Шесть человек пострадали при взрыве на АЗС в Улан-Удэ
11:36
Общество
В России за сутки выявили 23 820 новых случаев COVID-19
11:36
Экономика
Минфин РФ ожидает результатов борьбы с инфляцией к концу 2022 года
11:36
Политика
Турецкое издание Sabah назвало имена трех «истинных правителей» США
11:28
Происшествия
Пилот и пассажир разбившегося в Алтайском крае самолета находятся в тяжелом состоянии
11:28
Экономика
Бренд одежды Uniqlo объявил о повышении цен на продукцию
11:27
Происшествия
Рухнувший в Алтайском крае самолет находился в эксплуатации четыре года
11:26
Экономика
Сбербанк увеличил чистую прибыль по итогам 2021 года до 1,2 трлн рублей
11:25
Политика
ФАН ведет прямую трансляцию ежегодной пресс-конференции Лаврова в Москве
11:24
Происшествия
Около 30 ДТП произошло в Петербурге утром 14 января
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Дубль Чинахова помог «Коламбусу» обыграть «Каролину» в матче чемпионата НХЛ

  /   Обновлено: 14 января 2022 11:06
Спорт
Дубль Чинахова помог «Коламбусу» обыграть «Каролину» в матче чемпионата НХЛ
Prt Scr youtube.com  /  ЧЕРКАС АТЛАНТ

Роли, 14 января. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» на выезде разгромил «Каролину Харрикейнз». В составе победителей россиянин Егор Чинахов был признан второй звездой матча.

На счету российского нападающего дубль, ставший для него первым в карьере в заокеанской лиге. Кроме того, по шайбе забросили Эмиль Бемстрем, Патрик Лайне, Коул Силлинджер и Джек Рослович.

«Коламбус» с 35-ю очками занимает десятое место в турнирной таблице на Востоке.

Ранее форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оформил дубль в своем первом матче НХЛ в сезоне-2021/22. Хоккеист провел первую с конца мая прошлого года игру, в которой его команда встречалась с «Анахайм Дакс».

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Дубль Чинахова помог «Коламбусу» обыграть «Каролину» в матче чемпионата НХЛ
хоккей нхл Коламбус Блю Джекетс Егор Чинахов
Комментировать