Дубль Чинахова помог «Коламбусу» обыграть «Каролину» в матче чемпионата НХЛ

Роли, 14 января. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» на выезде разгромил «Каролину Харрикейнз». В составе победителей россиянин Егор Чинахов был признан второй звездой матча.

На счету российского нападающего дубль, ставший для него первым в карьере в заокеанской лиге. Кроме того, по шайбе забросили Эмиль Бемстрем, Патрик Лайне, Коул Силлинджер и Джек Рослович.

«Коламбус» с 35-ю очками занимает десятое место в турнирной таблице на Востоке.

Ранее форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оформил дубль в своем первом матче НХЛ в сезоне-2021/22. Хоккеист провел первую с конца мая прошлого года игру, в которой его команда встречалась с «Анахайм Дакс».