Неудобный разговор: как нерешительность приводит к вялотекущему стрессу

В жизни каждого человека рано или поздно наступает время неудобных разговоров. Причем неважно, касается этот разговор проблем в личной жизни или профессиональной деятельности, решиться на него не всегда просто. Но еще сложнее — потом расхлебывать проблемы, накопившиеся из-за того, что в какой-то момент неудобно было попросить помощи или задать интересующий вопрос. К каким последствиям приводит замалчивание проблем и почему ссора может оказаться лучше худого мира, в беседе с ФАН рассказала психолог, доцент кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Яничева.

Зачастую людей сковывает неудобство, когда надо попросить об увеличении зарплаты или о помощи близких в решении проблем. По словам специалиста, это естественное чувство, которое в любом случае лучше постараться преодолеть.

«Это всегда сложная ситуация, и объясняется она просто: люди всегда стремятся избежать напряжения и конфликта. Ведь сам по себе разговор может быть неприятным, и в ходе него можно получить отказ. Оттягивая такую беседу, человек оставляет надежду, что все само как-то образуется. Но сразу хочу сказать, что такое избегание трудных ситуаций и уход от проблем — это самый неконструктивный путь. Даже открытая ссора и противостояние может быть полезнее», — сказала Яничева.

Как объяснила психолог, в лучшем случае после диалога с оппонентом можно выйти на новый уровень, который будет значительно выше. Зачастую партнеру по переговорам ничего не стоит помочь с проблемами, о которых умалчивает нерешительный человек. Но даже если разговор переходит в конфликтную форму и заканчивается разрывом отношений или увольнением, участники переговоров все равно остаются в плюсе.

«В моменте ссора и разрыв — это очень тяжело, но, если посмотреть стратегически, окажется, что так даже лучше. Посмотрите на это с такой точки зрения — вы узнали вторую сторону человека, ее истинную цену или, например, поняли, что компромисс найти невозможно. Это очень ценное знание и опыт. Если же оттягивать сложный разговор, то и ситуация не разрешается, и напряжение копится», — рассказала Яничева.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Неудовлетворенная потребность в разрешении ситуации на протяжении длительного времени по факту становится вялотекущим стрессом, предупредила психолог. Его последствия могут быть различны, как минимум человек будет вялым, подавленным и раздражительным.

«Первый шаг — это решиться на сам разговор, убедить себя в том, что он необходим. Во-вторых, для себя надо решить: что я хочу? Человек порой сам не подозревает, что стоит за его желаниями: чтобы ему зарплату повысили или чтобы начальство просто обратило на него внимание. Дальше, поскольку это в той или иной степени переговоры, к ним надо подготовиться. Необходимо заранее определить для себя приемлемый диапазон компромисса: есть некая максимальная планка — идеальный для вас вариант, и нижняя граница — условия, на которые вы не пойдете ни под каким предлогом», — рекомендовала Яничева.

Психолог также предупредила, что затевать серьезный разговор необходимо при отсутствии эмоционального возбуждения и в максимально спокойном состоянии. При этом об эмоциях партнера тоже надо подумать: если оппонент не в духе, лучше отложить важный диалог. Иначе переговоры могут перерасти в открытый конфликт и ссору, не исключающую взаимные обвинения и оскорбления.

Ранее Татьяна Яничева объяснила, как достичь целей, поставленных на новый год. По словам психолога, чтобы цель не обернулась несбыточной мечтой, она должна быть очень конкретной и измеряемой каким-то временным отрезком — дедлайном.