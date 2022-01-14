Аналитик Абзалов объяснил подорожание страховки от дефолта по госдолгу России

Москва, 14 января. Глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов прокомментировал влияние неоднозначных итогов переговоров России с США и НАТО на инвестирование в российский госдолг.

Как пояснил Абзалов, после заявлений Москвы об отказе США и НАТО принять российские требования по гарантиям безопасности рыночная оценка риска инвестирования в госдолг России заметно увеличилась. Так, цена страховки от российского дефолта выросла на 19%. По мнению Абзалова, ситуация объяснима, так как инвесторы опасаются военных действий и санкций, которые нанесут большой ущерб всем, поэтому инвесторы пытаются осознать, что будет дальше в переговорном процессе, сообщает Life.

Абзалов считает, что основная причина подорожания страховки от дефолта по российскому госдолгу кроется не в экономических показателях России, а в геополитической турбулентности. Аналитик напомнил, что макроэкономические показатели у России сейчас высокие: у нас «сверхприбыль и в нефти, и в газе, химия и металлургия — все растет».

Дальнейшая ситуация с инвестированием в российский госдолг будет зависеть от следующей недели, когда станет понятен письменный ответ Запада на инициативы России. Если все пойдет по мягкому сценарию, то инвесторы успокоятся, и премия за страховку вернется к базовым показателям.

Ранее ФАН сообщал о неуверенности генсека НАТО Йенса Столтенберга во время недавних переговоров с российской делегацией о гарантиях безопасности. Это означает, что переговоры прошли совсем не гладко для НАТО и США. Им пришлось со многим смириться. При этом однополярная мировая система рушится.