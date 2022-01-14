NHK: в Японии создали кризисный штаб из-за возможного запуска северокорейских ракет

Токио, 14 января. Правительство Японии создало кризисный штаб из-за возможного ракетного пуска КНДР, сообщает телеканал NHK.

Управление безопасности на море Японии 14 января опубликовало сообщение о возможном ракетном пуске со стороны Северной Кореи. На этом фоне береговая охрана призвала суда к осторожности и бдительности в случае обнаружения неопознанного объекта. Известно, что боеприпас упал в Японское море.

Сообщается, что премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил провести детальный анализ ситуации, своевременно информировать людей о происходящем, а также предпринять необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств. Отмечается, что в этом месяце КНДР осуществила два ракетных запуска.

Ранее сообщалось, что американский авиарегулятор 10 января на несколько минут остановил работу аэропортов на западном побережье. Это произошло после пуска северокорейской баллистической ракеты.