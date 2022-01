Ультраправых «Хранителей клятвы» обвинили в подстрекательстве к штурму Капитолия США

Вашингтон, 14 января. Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против 11 человек, в том числе лидера консервативной организации «Хранители клятвы» Стюарта Родса, по делу о штурме Капитолия. Их обвиняют в подстрекательстве к мятежу и преступном сговоре. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

FBI agents arrested Stewart Rhodes, the leader and founder of the right-wing militia group the Oath Keepers, as part of the Justice Department’s investigation into the attack on the U.S. Capitol on Jan. 6 last year https://t.co/UV68h9TmkL