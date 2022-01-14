Ультраправых «Хранителей клятвы» обвинили в подстрекательстве к штурму Капитолия США

Вашингтон, 14 января. Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против 11 человек, в том числе лидера консервативной организации «Хранители клятвы» Стюарта Родса, по делу о штурме Капитолия. Их обвиняют в подстрекательстве к мятежу и преступном сговоре. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

FBI agents arrested Stewart Rhodes, the leader and founder of the right-wing militia group the Oath Keepers, as part of the Justice Department’s investigation into the attack on the U.S. Capitol on Jan. 6 last year https://t.co/UV68h9TmkL — WSJ Politics (@WSJPolitics) January 13, 2022

По данным СМИ, это первый случай, когда кому-то из участников беспорядков 6 января выдвинуты обвинения в подстрекательстве к мятежу. Это произошло сразу после того, как генеральный прокурор Меррик Гарланд пообещал, что к ответственности за события 6 января будут привлечены все, вне зависимости от тяжести содеянного. В частности, Родс не принимал участие в штурме, но, по словам обвинения, он направил туда своих последователей и «положил начало насилию». Остальные десять человек, которые фигурируют в деле, также являются членами «Хранителей клятвы». Всем грозит до 20 лет лишения свободы.

В расследовании принимают участие ФБР и отдел по борьбе с терроризмом минюста. На сегодняшний день предъявлены обвинения более чем 725 лицам в связи с нападением на Капитолий.

«Хранители клятвы» была создана в 2009 году Стюартом Родсом. Организация, в которую также вошли бывшие военные и полицейские, насчитывает порядка 38 тыс. членов. Участники заявляют, что они защищают Конституцию США и призывают не подчиняться приказам страны или штата, которые ее нарушают. «Хранители» хорошо вооружены и участвуют в крупных протестах и других значимых событиях, например, в беспорядках в Фергюсоне в 2014 году или в противостоянии между фермерами и золотодобытчиками в Орегоне в 2015-м. Также они принимали участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года.