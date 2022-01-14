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Сатановский назвал новый санкционный выпад США против России «боевым танцем аборигенов»

Армия
Сатановский назвал новый санкционный выпад США против России «боевым танцем аборигенов»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 14 января. Соединенные Штаты напрасно пытаются напугать Россию очередными санкциями. К такому выводу пришел политолог Евгений Сатановский.

В своем Telegram-канале он прокомментировал предложение американских сенаторов ввести новые ограничительные меры против некоторых российских банков и президента РФ Владимира Путина. Сатановский на этом фоне задал Вашингтону два неудобных вопроса. Он поинтересовался, является ли этот демарш реакцией на требование России прекратить расширение НАТО на восток? Или, быть может, американцы просто сравнивают ее с Гренадой, которую ранее США оккупировали без всякого труда? В любом случае, заметил эксперт, выходка Вашингтона выглядит странно. Аналитик назвал ее «боевым танцем аборигенов», который призван напугать неподготовленного человека.

Сатановский назвал новый санкционный выпад США против России «боевым танцем аборигенов»
ФБА «Экономика сегодня» /

«Есть у маори такой боевой танец, хака. Прыгают, глаза страшно пучат, языки высовывают, руками-ногами машут, кричат устрашающе», — заметил Сатановский.

В связи с этим он иронично предположил, что вашингтонские чиновники, вроде главы Госдепартамента Энтони Блинкена, пытаются воспроизвести ритуал аборигенов перед российским лидером и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Ранее в Женеве состоялся первый раунд российско-американских переговоров по вопросам безопасности. Стороны обсуждали требования Москвы относительно неразмещения ракетного вооружения в Европе, а также гарантий отказа НАТО от дальнейшего расширения на восток.

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санкции путин россия сша шойгу сатановский
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