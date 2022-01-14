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Политолог Бортник заявил, что у Украины осталось два-три месяца на стратегические решения

Политика
Политолог Бортник заявил, что у Украины осталось два-три месяца на стратегические решения

Киев, 14 января. Украине придется принимать стратегические решения через два-три месяца, так как время на эти действия для страны сжалось, рассказал политолог Руслан Бортник.

Соответствующим заявлением украинский эксперт поделился в эфире телеканала «Наш». По словам политолога, гражданам государства не хватает заботы со стороны правительства, а ситуация вокруг Украины стремительно меняется. Аналитик фактически сделал стране пугающее предупреждение о времени для принятия стратегических решений.

«Время сжалось. У нас осталось два или максимум три месяца, и будут приниматься какие-то решения. Или эскалация будет переходить на ступеньку выше, что будет создавать огромные риски для нас», — подчеркнул Бортник.

Политолог Бортник заявил, что у Украины осталось два-три месяца на стратегические решения
Федеральное агентство новостей / Сергей Петров

Помимо этого, украинский политолог отметил, что на сложное положение страны накладывается также внутреннее противостояние между элитами, «расколовшимися на пропрезидентские и антипрезидентские», и большие антирейтинги власти.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Украина в ближайшем будущем не вступит в Североатлантический альянс несмотря на то, что никто не опровергает право страны стремиться в НАТО. По словам авторов материала, одной из причин отказа присоединить Украину к Альянсу является неуверенность европейских государств в выгоде от ее членства.

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украина нато бортник
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