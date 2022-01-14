Центр Хруничева завершит производство ракет-носителей «Протон-М» в 2022 году

Москва, 14 января. Производство российских ракет-носителей «Протон-М» завершится в 2022 году, сообщили в пресс-службе центра имени М. В. Хруничева.

Представители предприятия сообщили ТАСС, что специалистам осталось изготовить четыре тяжелые ракеты-носителя «Протон-М», после чего их производство будет полностью остановлено. В конце лета 2018 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин говорил, что госкорпорация выведет эти аппараты из эксплуатации в 2025 году.

«В настоящее время изготовлено и находится на хранении на московской производственной площадке центра Хруничева и космодроме Байконур десять ракет-носителей "Протон-М"», — заявили в пресс-службе.

Отметим, что 13 декабря «Протон-М» успешно стартовал с Байконура. Ракета вывела на орбиту два телекоммуникационных спутника «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7».