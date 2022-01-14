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Министр по делам иммиграции Австралии повторно аннулировал визу теннисиста Джоковича

Спорт
Министр по делам иммиграции Австралии повторно аннулировал визу теннисиста Джоковича
Global Look Press  /  Oscar Barroso/Keystone Press Agency

Канберра, 14 января. Министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук во второй раз аннулировал визу сербского теннисиста, первой ракетки мира Новака Джоковича. Об этом говорится в пресс-релизе.

Виза спортсмена не действует в связи с общественным запросом. Хоук указал, что решение об аннулировании документа направлено на защиту Австралии. Сербского теннисиста решили депортировать из страны.

Новака Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна из-за того, что он не смог предоставить сотрудникам австралийской погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. Визу спортсмена аннулировали. Теннисист оспорил решение в суде и выиграл дело. Однако Австралия заявила, что рассмотрит возможность повторного аннулирования визы 34-летнего серба.

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австралия виза джокович
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