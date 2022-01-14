Министр по делам иммиграции Австралии повторно аннулировал визу теннисиста Джоковича

Канберра, 14 января. Министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук во второй раз аннулировал визу сербского теннисиста, первой ракетки мира Новака Джоковича. Об этом говорится в пресс-релизе.

Виза спортсмена не действует в связи с общественным запросом. Хоук указал, что решение об аннулировании документа направлено на защиту Австралии. Сербского теннисиста решили депортировать из страны.

Новака Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна из-за того, что он не смог предоставить сотрудникам австралийской погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. Визу спортсмена аннулировали. Теннисист оспорил решение в суде и выиграл дело. Однако Австралия заявила, что рассмотрит возможность повторного аннулирования визы 34-летнего серба.