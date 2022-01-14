Семак попросит руководство «Зенита» продлить контракт с хавбеком Суторминым

Санкт-Петербург, 14 января. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассчитывает сохранить полузащитника Алексея Сутормина в команде.

Как сообщает Metaratings.ru, российский специалист считает хавбека Сутормина важным игроком обоймы и попросит руководство сине-бело-голубых продлить контракт с 28-летним футболистом.

Срок действующего соглашения игрока истекает в конце сезона-2021/22 Российской премьер-лиги (РПЛ), в этом месяце футболист может подписывать контракт с другими клубами.

В нынешнем сезоне Сутормин провел за петербуржцев 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что нападающий Артем Дзюба останется в «Зените» до лета 2022 года. В преддверии зимнего трансферного окна многие журналисты считали, что форвард может перейти в казанский «Рубин».