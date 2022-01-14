Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 11:38
11:37
Происшествия
Шесть человек пострадали при взрыве на АЗС в Улан-Удэ
11:36
Общество
В России за сутки выявили 23 820 новых случаев COVID-19
11:36
Экономика
Минфин РФ ожидает результатов борьбы с инфляцией к концу 2022 года
11:36
Политика
Турецкое издание Sabah назвало имена трех «истинных правителей» США
11:28
Происшествия
Пилот и пассажир разбившегося в Алтайском крае самолета находятся в тяжелом состоянии
11:28
Экономика
Бренд одежды Uniqlo объявил о повышении цен на продукцию
11:27
Происшествия
Рухнувший в Алтайском крае самолет находился в эксплуатации четыре года
11:26
Экономика
Сбербанк увеличил чистую прибыль по итогам 2021 года до 1,2 трлн рублей
11:25
Политика
ФАН ведет прямую трансляцию ежегодной пресс-конференции Лаврова в Москве
11:24
Происшествия
Около 30 ДТП произошло в Петербурге утром 14 января
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Аналитик Юшков счел странными слова Нуланд о замедлении «Северного потока — 2»

Политика
Аналитик Юшков счел странными слова Нуланд о замедлении «Северного потока — 2»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 14 января. Заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о торможении сертификации проекта «Северный поток — 2» при поддержке Германии является как минимум спорным. С таким мнением выступил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Недавно американская чиновница сообщила, что Вашингтон планомерно занимается замедлением сертификационных работ по «СП-2». По ее словам, США помогает немецкое правительство.

Аналитик Юшков пролил свет на торможение запуска «Северного потока — 2». По словам специалиста, своими заявлениями Соединенные Штаты «немцев откровенно подставляют».

Аналитик Юшков счел странными слова Нуланд о замедлении «Северного потока — 2»
ФБА «Экономика сегодня» /

«Ведь проводить сертификацию немцы должны по собственным законам. По сути американцы говорят: ничего они там не руководствуются своими законами, собственные законы нарушают, а руководствуются нашей политической волей. То есть, мы, американцы, заставляем их тормозить сертификацию», — пояснил эксперт.

Он назвал странной американскую политику на фоне желания администрации президента США Джо Байдена установить хорошие отношения с Германией. Ведь теперь Вашингтон фактически подставляет Берлин, заключил он.

Ранее МИД России не исключил растягивания процесса сертификации «Северного потока — 2» до лета. В ведомстве отметили, что регламент процедуры позволяет рассматривать процесс в различных инстанциях.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Аналитик Юшков счел странными слова Нуланд о замедлении «Северного потока — 2»
нуланд германия юшков Северный поток — 2
Комментировать