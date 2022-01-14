Москва, 14 января. Заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о торможении сертификации проекта «Северный поток — 2» при поддержке Германии является как минимум спорным. С таким мнением выступил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Недавно американская чиновница сообщила, что Вашингтон планомерно занимается замедлением сертификационных работ по «СП-2». По ее словам, США помогает немецкое правительство.

Аналитик Юшков пролил свет на торможение запуска «Северного потока — 2». По словам специалиста, своими заявлениями Соединенные Штаты «немцев откровенно подставляют».

ФБА «Экономика сегодня» /

«Ведь проводить сертификацию немцы должны по собственным законам. По сути американцы говорят: ничего они там не руководствуются своими законами, собственные законы нарушают, а руководствуются нашей политической волей. То есть, мы, американцы, заставляем их тормозить сертификацию», — пояснил эксперт.

Он назвал странной американскую политику на фоне желания администрации президента США Джо Байдена установить хорошие отношения с Германией. Ведь теперь Вашингтон фактически подставляет Берлин, заключил он.

Ранее МИД России не исключил растягивания процесса сертификации «Северного потока — 2» до лета. В ведомстве отметили, что регламент процедуры позволяет рассматривать процесс в различных инстанциях.