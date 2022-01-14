Российский рынок акций восстанавливается после падения

Москва, 14 января. Индексы российского рынка акций демонстрируют рост после падения на 4-5,9% накануне, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи растет на 0,99%, до 3711,07 пункта. Долларовый индикатор РТС увеличился на 1,68%, до 1541,83 пункта. Биржевой курс доллара составляет 75,81 рубля, евро торгуется по 86,94 рубля.

Вечером 13 января российский рынок акций испытал падение после заявления МИД об отсутствии оснований для нового раунда переговоров РФ с Западом по гарантиям безопасности. Индекс Мосбиржи к концу дня просел на 4,05%, до 3674,73 пункта, а индекс РТС — на 5,94%, составив 1516,99 пункта.

Московская биржа ранее сообщила о рекордной активности частных инвесторов в 2021 году. Число лиц, открывших брокерские счета достигло 17 млн человек. Ежемесячно инвесторы заключают около 2 млн сделок.