Инвесторам посоветовали лучшую валюту для вложений

Москва, 14 января. Американский доллар будет интересен с точки зрения инвестиций на горизонте в 5-10 лет, отметила в комментарии газете «Известия» генеральный директор инвесткомпании «ПЕРАМО ИНВЕСТ» Ольга Мещерякова.

Национальная валюта США становится привлекательным выбором для вложений, так как Федеральная резервная система планирует сворачивание политики низких базовых ставок и перейдет к снижению баланса. Предполагается, что ФРС может провести в 2022 году три раунда повышения ставки, так как регулятор хочет побороть резко выросшую инфляцию.

«На этом фоне эксперты ожидают повышение доходности облигаций и рост привлекательности доллара как резервной валюты в долгосрочной перспективе», — подчеркнула собеседница издания.

Говоря о рубле, Мещерякова заметила, что в отечественную валюту имеет смысл инвестировать на краткосрочном промежутке в 1-2 года, так как Центробанк поднимал ключевую ставку в течение всего предыдущего года. Рынки перешли к carry trade, соответственно, считает инвестор, доходность может варьироваться от 8% до 15% годовых.

Динамика доллара будет зависеть в будущем от внешнеполитических настроений на международной арене, а также на нее повлияет эпидемиологическая обстановка и темпы распространения коронавируса в модификации «Омикрон».