Онкобольная актриса Яковлева вышла на связь после исчезновения

Москва, 14 января. Актриса Александра Яковлева, которая борется с онкологическим заболеванием, перенесла операцию и восстанавливается. Она подробно рассказала, как приходит в себя после хирургического вмешательства.

Артистка пропала из социальных сетей на долгое время, и это встревожило поклонников знаменитости. Как оказалось, звезда в последнее время лежала в онкоцентрах.

«Сначала в Петербурге в Городском клиническом онкоцентре на Ветеранов, а вчера переехала в Москву. Моя дочка Лиза искала все это время лучшего нейрохирурга, нашла и привезла меня сюда, в клинику. И хирург на самом деле оказался лучшим», — рассказала звезда советского и российского кино в интервью kp.ru.

По словам Яковлевой, ей удалили опухоль. Операция прошла успешно, и теперь у 64-летней артистки будет три месяца реабилитации. Звезда фильма «Чародеи» чувствует себя хорошо после операции, хотя до того, как лечь на стол хирурга, сильно переживала.

Александра Яковлева уже четыре года борется с раком. Звезда два года хранила молчание о страшном недуге и решилась на откровенное заявление только в 2019 году.