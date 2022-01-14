Правительство России отложило рассмотрение законопроекта о QR-кодах

Москва, 14 января. Правительство России совместно с партией «Единая Россия» отложили рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении.

Соответствующее решение принято в связи с «неоднозначной ситуацией» с распространением омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Законопроект, который мы приняли в первом чтении, готовился как мера реагирования на распространение штамма "Дельта", сейчас это будут новые вызовы. Поэтому правительство совместно с партией "Единая Россия" в условиях высокой неопределенности развития эпидситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении», — сказала она.

По ее словам, в документ внесут ряд важных поправок. Например, те у кого нет QR-кода, смогут посещать общественные места по ПЦР-тесту после 1 февраля. Также Минздрав сможет устанавливать сроки действия COVID-сертификата для имеющих медотвод.

Госдума ранее создала рабочую группу по доработке законопроекта о введении на территории страны QR-кодов. В ее состав предложили включить первого вице-спикера Госдумы Жукова, вице-спикеров Толстого, Даванкова, Кузнецову, Хубезова и Пискарева.