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Овечкин выбран капитаном команды Столичного дивизиона на Матч всех звезд НХЛ

  /   Обновлено: 14 января 2022 10:04
Спорт
Овечкин выбран капитаном команды Столичного дивизиона на Матч всех звезд НХЛ
nhl.com  /  NHL

Вашингтон, 14 января. Российский форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал капитаном команды Столичного дивизиона в Матче всех звезд — 2022. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Вместе с Овечкиным за коллектив Столичного дивизиона выступят вратари Тристан Джарри («Питтсбург») и Фредерик Андерсен («Каролина»), защитники Адам Пелек («Нью-Йорк Айлендерс») и Зак Веренски («Коламбус»), форварды Себастьян Ахо («Каролина»), Клод Жиру («Филадельфия»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Крис Крайдер и Адам Фокс (оба — «Нью-Йорк Рейнджерс»).

Овечкин выбран капитаном команды Столичного дивизиона на Матч всех звезд НХЛ
Prt Scr facebook.com / @SportsCenter

Команда каждого дивизиона насчитывает 11 человек. В настоящее время известны по десять игроков каждой команды, последнего хоккеиста выбирают фанаты.

Звездный уикенд НХЛ состоится 5 февраля в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Он будет состоять из трех матчей в формате «три на три» с участием четырех команд — по одной от каждого дивизиона. В 1/2 финала встретятся команды Атлантического и Столичного дивизионов, во втором полуфинале сыграют коллективы Центрального и Тихоокеанского дивизионов.

Ранее Овечкин поднялся на 25-ю строчку по числу набранных очков в истории НХЛ. В начале декабря нападающий забросил две шайбы в победном матче с «Детройтом», что позволило ему набрать 1370 очков в 1230 играх в лиге и обойти легендарного канадца Джонни Буцика.

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Все новости / Спорт / Овечкин выбран капитаном команды Столичного дивизиона на Матч всех звезд НХЛ
Александр Овечкин хоккей нхл вашингтон кэпиталз матч всех звезд
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