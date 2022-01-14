Газовый просчет Киева может привести к коллапсу украинской промышленности

Цена газа на европейской бирже в декабре достигла 2,2 тысячи долларов за тысячу кубометров. Сегодня ситуация более-менее стабилизировалась. Теперь за тысячу кубометров дают 825–900 долларов. Рост цен на голубое топливо сильно ударил по Украине, и вот почему.

В 2015 году Киев отказался от прямого контракта с Россией и по требованию Международного валютного фонда перешел к политике газового паритета (то есть приравнял внутреннюю цену к ценам европейской биржи). Тогда украинцам объясняли, что газ перестанет быть политической категорией и станет категорией рыночной.

Однако оказалось, что сейчас в этом вопросе политики намного больше, чем когда-либо ранее. И на сегодняшний день решение вопроса цены газа — это вопрос выживания Украины. Глава Центра анализа и стратегий, украинский эксперт Игорь Чаленко считает, что тотальное подорожание газа повлекло за собой ряд проблем, в том числе и с наполнением бюджета страны. По его словам, сегодня только две трети украинцев в состоянии оплатить коммунальные услуги.

«Если говорить про Украину, то можно констатировать тот факт, что за последний месяц, о чем говорила государственная служба статистики страны, всего 70% украинцев оплатили услуги ЖКХ. Это свидетельствует о том, что украинцам действительно сегодня трудно оплачивать счета за отопление и газ. Если мы сравним ситуацию с прошлым годом, то выяснится, что стоимость газа для населения Украины выросла на 50%. Хотя власть говорит про стабилизацию цен», — сказал специалист.

Далее он добавил, что промышленность Украины может рухнуть из-за высокой стоимости газа, а жители страны столкнутся с большими проблемами, поскольку не смогут себя элементарно прокормить.

«Мы видим, что украинские власти не смогли разрешить ряд проблем. Если они заморозили цену на газ для гражданского населения, то про промышленность они почему-то не подумали. Из-за этого возникли проблемы с производством сыров, молока, хлеба и так далее. Пострадала полностью вся промышленность, которая завязана на голубом топливе. Власти думали, что промышленники будут закупать газ по старым рыночным ценам. Промышленность и обычные граждане взаимосвязаны. Если люди останутся без работы из-за сумасшедших цен на газ, они не смогут покупать по увеличенным ценам хлеб, а также оплачивать коммунальные услуги», — указал украинский эксперт.

Ведущий украинский аналитик Руслан Бортник заявил, что в 2022 году украинское общество может начать бунты и восстание.