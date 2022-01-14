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Лондон опроверг информацию о присутствии британских подлодок в районе гибели «Курска»

Армия
Лондон опроверг информацию о присутствии британских подлодок в районе гибели «Курска»
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Лондон, 14 января. Оборонное ведомство Британии заявило, что нет данных о нахождении субмарин британских ВМС в районе катастрофы российской подлодки «Курск» в Баренцевом море 12 августа 2000 года.

В прошлом году в России была озвучена версия о том, что российская подлодка могла затонуть в результате столкновения с субмариной НАТО. В 2000 году в районе учений Курска, по данным СМИ, находились атомные подлодки ВМС США, а также британских ВМС. Журналисты РИА Новости обратились за разъяснениями к Лондону.

«Что касается вашего запроса с просьбой подтвердить, что "какая-то атомная субмарина Королевского флота Великобритании находилась в Баренцевом море 12 августа 2000 года", то я могу подтвердить, что у министерства обороны нет записей, удовлетворяющих эту часть вашего запроса», — говорится в письменном ответе.

Ранее экс-сенатор Франц Клинцевич заявил, что версия о гибели «Курска» из-за столкновения с подлодкой НАТО вызывает у него сомнения. Выводы официального следствия представляются ему вполне логичными.

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курск британия подлодка
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