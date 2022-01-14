Tesla вновь переносит сроки выпуска на рынок электропикапа Cybertruck

Сан-Франциско, 14 января. Американский производитель электромобилей планирует начать производство электрифицированного пикапа только в начале следующего года. Об этом пишет агентство Reuters.

Компания Tesla приняла решение снова перенести сроки производства электропикапа, анонсированного еще в 2019 году, на I квартал 2023 года. Ранее предполагалось, что машина попадет на конвейер уже в этом году. Соответствующей информацией поделился источник издания, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника Reuters, автоконцерн сдвигает дату, чтобы сделать автомобиль еще более конкурентным и привлекательным для клиентов, так как соперничество в сегменте становится все более напряженным.

Разработка ограниченной партии Cybertruck будет произведена в первом квартале следующего года перед тем, как Tesla станет наращивать объемы выпуска электропикапа, добавил источник.

Впервые концепция Cybertruck была презентована главой автомобилестроительной корпорации из США Илоном Маском три года назад. Изначально транспортное средство хотели собирать в 2021 году, затем переносили его выпуск на конец 2022 года. Ожидается, что пикап будет собираться на производственных линиях техасского завода марки.

Несколько дней назад с официального сайта Tesla исчезла информация, касающаяся сроков старта производства Cybertruck. Конкурирующие компании считают, что концерн отказывается от выполнения собственных обещаний.