«Все может быть»: молдавский депутат Односталко о возможных протестах в стране на фоне энергокризиса

Депутат парламента Молдавии от фракции «Коммунистов и социалистов» Владимира Односталко оценивает ситуацию с оплатой поставок российского газа как патовую, потому что населению нечем оплачивать многократно выросшие счета за газ, а правительство ничего не делает для того, чтобы договориться с «Газпромом» о более низкой цене за газ по долгосрочным контрактам. По словам депутата, обращение Правительства Молдавии к «Газпрому» с просьбой дать отсрочку по оплате аванса за январские поставки газа связано с очень напряженной ситуацией в молдавской экономике и неплатежеспособностью населения Молдовы.

«Мы не можем оплачивать счета. Декабрь оказался очень сложным, в 3–4 раза увеличена оплата за 1 кубометр газа для рядовых потребителей. Если раньше 1000 кубометра газа стоила 80 долларов, то в этом месяце уже стоит 235–240 долларов. У экономических агентов ситуация еще страшнее. В следующем месяце будет еще больший шок, потому, как мы видим, наступили холода, а платежеспособность населения все ниже и ниже. На 10 января на счета «Молдовагаз» поступило только 40%, не хватает порядка 25 млн. долларов. У нас на сегодня неплатежеспособное население: были праздники, люди потратились, сегодня было удвоение тарифов в два раза, удорожание продуктов питания колоссальное, и будет еще худе, ведь проблема-то системная», — заявил Владимир Односталко.

Винит в возникших сложностях депутат руководство Республики Молдова.

«Эти люди не знают, как управлять. Они вышли из сектора НКО, у них принцип — чем хуже, тем лучше. Здесь же нужно работать, решать проблемы, брать ответственность на себя — то, чего они не умеют делать», — высказал свое мнение Владимир Односталко.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Войдите в наше положение, потому как нам непросто. К сожалению, мы имеем то правительство, которое имеем. Оно пришло к власти на популистских лозунгах огромной медиакратии, огромной сети информационных медиа, пропагандистских, прозападных. Люди, к сожалению, им поверили. Сейчас, как холодный душ, эта ситуации оживила людей, они понимают, что сделали ошибку», — заявил Владимир Односталко.

Депутат обратился к гражданам и официальным лицам России с просьбой войти в тяжелое положение населения Молдовы, которое, по его словам, не несет ответственности за поступки своих руководителей.

Депутат не исключает, что население Молдовы может так же отреагировать на очередное повышение цен на газ, как граждане Казахстана.

«Мы ждем несколько тысяч «казахов», чтобы наше правительство немножко ожило, вспомнило и спустилось на молдавскую землю, открыло двери для того, чтобы понять, что происходит в стране. Я не знаю, грозит ли это, но я уверен, что у нас будут сюрпризы, потому что люди живые и хотят кушать, и бизнес хочет жить. Поэтому все может быть», — заявил молдавский политик.

Вместе с тем депутат надеется, что до кровопролития дело не дойдет.