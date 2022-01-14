Сиделки показали, как выглядит палата Куравлева в доме престарелых

Москва, 14 января. Актер Леонид Куравлев был переведен в клинику из-за тяжелого состояния здоровья. Первый канал поделился кадрами палаты в доме престарелых, где артист жил с прошлого лета.

Звезда советского кино Леонид Куравлев поступил в дом престарелых в прошлом году. По словам представителей учреждения, переезд был его собственным желанием. Близкие актера долгое время выбирали подходящее учреждение, при этом каждый член семьи был готов к тому, что Куравлев в любой момент может передумать и вернуться домой.

Артист находился в одиночной палате с телевизором, кроватью и тренажерами. В ней также расположена ванная комната, обустроенная для пациентов, которым сложно передвигаться, судя по кадрам, показанным сиделками.

Первый канал / Prt Scr / Пусть говорят

Актриса Ирина Безрукова отметила, что осталась довольна условиями в доме престарелых.

«Мне там понравилось. Мы знаем трагические истории, когда ушел, а пришел и родной человек. Сиделки — это очень милые, но без образования женщины, которым мало платят. Как они себя ведут, тоже непонятно», — поделилась актриса в эфире программы «Пусть говорят».

Первый канал / Prt Scr / Пусть говорят

Вещи Куравлева по-прежнему находятся в его палате, несмотря на госпитализацию артиста. Врачи борются за выздоровление звезды, однако его состояние вызывает опасение.