Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 10:07
10:04
Спорт
Овечкин выбран капитаном команды Столичного дивизиона на Матч всех звезд НХЛ
10:03
Армия
Лондон опроверг информацию о присутствии британских подлодок в районе гибели «Курска»
10:02
Экономика
Tesla вновь переносит сроки выпуска на рынок электропикапа Cybertruck
10:01
Происшествия
Уснувший с сигаретой мужчина заживо сгорел в хозпостройке под Саратовом
10:00
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 14 января, праздники, факты, люди
09:59
Общество
Употребление соли может спровоцировать онкологическое заболевание
09:58
Шоу-бизнес
Сиделки показали, как выглядит палата Куравлева в доме престарелых
09:55
Политика
США демонстрируют уязвимость: как новые санкции «высвечивают» слабые места политики Байдена
09:54
Экономика
Россия и Китай рекордно нарастили товарооборот в 2021 году
09:53
Общество
Нутрициолог Маркова посоветовала есть мед для борьбы с воспалениями
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Россия и Китай рекордно нарастили товарооборот в 2021 году

Экономика
Россия и Китай рекордно нарастили товарооборот в 2021 году
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Пекин, 14 января. Товарооборот между Россией и Китаем вырос по итогам 2021 года на 35,8%, до рекордных 146,88 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Китайские поставки в РФ увеличились за год на 33,8%, до 67,56 млрд долларов. Импорт российских товаров в КНР достиг 79,32 млрд долларов, что на 37,5% выше, чем год назад. Всего объем внешней торговли Китая за 2021 год вырос на 30,3% и составил рекордные 6,05 трлн долларов.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ранее обсудили вопросы создания независимой инфраструктуры для обслуживания торговых операций между странами. Лидеры государств также выступили за увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах.

Как стало известно ранее, в ближайшие годы Китай увеличит импорт российского СПГ. Поставками топлива займется компания «Новатэк».

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Россия и Китай рекордно нарастили товарооборот в 2021 году
китай международная торговля россия и китай
Комментировать