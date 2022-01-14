Россия и Китай рекордно нарастили товарооборот в 2021 году

Пекин, 14 января. Товарооборот между Россией и Китаем вырос по итогам 2021 года на 35,8%, до рекордных 146,88 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Китайские поставки в РФ увеличились за год на 33,8%, до 67,56 млрд долларов. Импорт российских товаров в КНР достиг 79,32 млрд долларов, что на 37,5% выше, чем год назад. Всего объем внешней торговли Китая за 2021 год вырос на 30,3% и составил рекордные 6,05 трлн долларов.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ранее обсудили вопросы создания независимой инфраструктуры для обслуживания торговых операций между странами. Лидеры государств также выступили за увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах.

Как стало известно ранее, в ближайшие годы Китай увеличит импорт российского СПГ. Поставками топлива займется компания «Новатэк».