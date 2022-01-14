Ученые Физического института РАН предупредили о магнитной буре уровня G1 16 января

Москва, 14 января. Магнитная буря ожидается 16 января на Земле. Сообщение об этом опубликовано на портале лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

Мощность магнитной бури будет на уровне G1. Показатель свидетельствует о слабом колебании магнитосферы. При этом магнитное поле Земли останется возмущенным 15 и 17 января. Существует вероятность в 30%, что магнитная буря накроет планету в субботу, 15 января.

Во время геомагнитного шторма рекомендуется не злоупотреблять умственными и физическими нагрузками. Нужно постараться соблюдать диету, так как бури сказываются на пищеварительной и сердечно-сосудистой системах.

Предыдущая магнитная буря обрушилась на планету 9 января. При этом прогноз не давал сильных колебаний магнитосферы. Солнечную активность оценили в два балла.

Терапевт Виктор Лишин предупредил, что вспышки на Солнце могут вызвать ухудшение самочувствия. В группе риска находятся люди, склонные к гипертонии, сообщает «Ридус».