Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 10:06
10:04
Спорт
Овечкин выбран капитаном команды Столичного дивизиона на Матч всех звезд НХЛ
10:03
Армия
Лондон опроверг информацию о присутствии британских подлодок в районе гибели «Курска»
10:02
Экономика
Tesla вновь переносит сроки выпуска на рынок электропикапа Cybertruck
10:01
Происшествия
Уснувший с сигаретой мужчина заживо сгорел в хозпостройке под Саратовом
10:00
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 14 января, праздники, факты, люди
09:59
Общество
Употребление соли может спровоцировать онкологическое заболевание
09:58
Шоу-бизнес
Сиделки показали, как выглядит палата Куравлева в доме престарелых
09:55
Политика
США демонстрируют уязвимость: как новые санкции «высвечивают» слабые места политики Байдена
09:54
Экономика
Россия и Китай рекордно нарастили товарооборот в 2021 году
09:53
Общество
Нутрициолог Маркова посоветовала есть мед для борьбы с воспалениями
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ученые Физического института РАН предупредили о магнитной буре уровня G1 16 января

Общество
Ученые Физического института РАН предупредили о магнитной буре уровня G1 16 января
Федеральное агентство новостей

Москва, 14 января. Магнитная буря ожидается 16 января на Земле. Сообщение об этом опубликовано на портале лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

Мощность магнитной бури будет на уровне G1. Показатель свидетельствует о слабом колебании магнитосферы. При этом магнитное поле Земли останется возмущенным 15 и 17 января. Существует вероятность в 30%, что магнитная буря накроет планету в субботу, 15 января.

Во время геомагнитного шторма рекомендуется не злоупотреблять умственными и физическими нагрузками. Нужно постараться соблюдать диету, так как бури сказываются на пищеварительной и сердечно-сосудистой системах.

Предыдущая магнитная буря обрушилась на планету 9 января. При этом прогноз не давал сильных колебаний магнитосферы. Солнечную активность оценили в два балла.

Терапевт Виктор Лишин предупредил, что вспышки на Солнце могут вызвать ухудшение самочувствия. В группе риска находятся люди, склонные к гипертонии, сообщает «Ридус».

Вернуться назад
Все новости / Общество / Ученые Физического института РАН предупредили о магнитной буре уровня G1 16 января
земля прогноз магнитная буря
Комментировать