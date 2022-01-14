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Внезапная проверка боеготовности началась в войсках ВВО

Армия
Внезапная проверка боеготовности началась в войсках ВВО
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Хабаровск, 14 января. Минобороны РФ сообщило о проведении внезапной проверки боеготовности в войсках Восточного военного округа (ВВО).

В сообщении пресс-службы российского оборонного ведомства говорится, что проводимые мероприятия позволят оценить готовность личного состава округа к выполнению задач после перегруппировки на большие расстояния по территории РФ.

«Особое внимание в ходе проверки боеготовности будет уделено оценке возможностей транспортной инфраструктуры по перевозке войск», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что военнослужащие ЮВО приступили к выполнению задач в рамках учений более чем на 20 общевойсковых полигонах. Свыше десяти тысяч бойцов начали осваивать новые варианты тактических действий.

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