Глава «Молдовагаза» рассказал о привычке Кишинева получать газ в долг

Кишинев, 14 января. Сегодняшние проблемы Кишинева с «Газпромом» связаны с давней привычкой получать газ в долг, считает руководитель компании «Молдовагаз» Вадим Чебан. Об этом он рассказал в интервью телеканалу TV-21.

По его словам, в этом не следует искать политической составляющей. Он заметил, что «Газпром» заключил с Молдавией выгодный контракт и согласился обсудить реструктуризацию долга.

«Никто так не делает. Сперва требуют вернуть долги, а потом подписывают новый контракт», — добавил Чебан.

Он напомнил, что молдавский газовый рынок либерализирован. В стране насчитывается 24 трейдера, которые могут покупать газ на хабах в любых странах, но не делают этого, так как имеют выгодный контракт с Россией.

«Мы привыкли, что должны получать газ в рассрочку, да еще и в долг. Не получится так и не будет так дальше на газовом рынке. Нужно это понять», — указал глава молдавского газового предприятия.

Тем временем Молдавия рискует остаться без газа. На этой неделе «Молдовагаз» предупредила о возможном прекращении поставок голубого топлива из России. Это произойдет, если Кишинев не сможет рассчитаться с «Газпромом» за объемы, полученные в январе.