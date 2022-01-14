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Аналитик Эпископос: НАТО не поможет Украине в случае нападения Киева на Донбасс
Политика
Аналитик Эпископос: НАТО не поможет Украине в случае нападения Киева на Донбасс
Федеральное агентство новостей  / 

Если нынешние киевские власти организуют военный проход против народных республик Донбасса, то это обернется для Украины катастрофой. Все из-за того, что Киеву уже не помогут ни НАТО, ни США. Об этом заявил обозреватель вашингтонского Центра национальных интересов Марк Эпископос на YouTube-канале «Соловьев Live».

По словам специалиста, в 2008 году, когда бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отдал своей армии приказ атаковать российских миротворцев, он сделал большую ошибку. Он посчитал, что США дали ему такую команду. Несмотря на это, американские власти открестились от экс-лидера Грузии, заявив, что он неправильно понял месседжи, которые направлял ему Белый дом.

«В 2008 году Саакашвили посчитал, что кто-то дал ему «зеленый свет». Вашингтон это отрицает. Он настаивает на том, что произошло какое-то недопонимание со стороны Грузии, что Саакашвили неправильно интерпретировал какой-то сигнал, который ему был подан», — указал эксперт.

Марк Эпископос считает: грузинский конфликт показал, что ни США, ни НАТО не вступятся за Украину. Поэтому военная авантюра Киева против Донбасса обернется для Украины катастрофой.

«Белый дом за кулисами объясняет Киеву, что ему нужно быть очень осторожным. А все из-за того, что в случае конфликта прямой американской военной помощи для Украины не будет. Если Киев первым пойдет на такой шаг, то ему не помогут. Украине не помогут ни НАТО, ни Америка. Я думаю, это очень важно четко констатировать после грузинских событий. Все на Украине это должны понять», — резюмировал Марк Эпископос.

Известный российский политик, сенатор Ольга Ковитиди в большой статье, посвященной проходящим переговорам по вопросам глобальной безопасности между Россией и странами НАТО, в том числе США, подвергла критике позицию Запада по ключевым вопросам. Она заявила, что иностранцам «лучше не будить спящего медведя».

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