Украинский политолог Бортник о саммите Россия — НАТО: «Тактическая победа оказалась за Москвой»

На Украине подводят итоги переговоров по вопросам безопасности между Россией и коллективным Западом. Хотя реальных результатов озвучено не было, киевские аналитики уверены — в обозримом будущем Запад вынужден будет принять ключевые условия России, передает корреспондент ФАН из Киева.

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Завершились три блока переговоров между Россией и Западом — двусторонние между США и РФ, на уровне Совета Россия — НАТО и в рамках ОБСЕ, где Украина стала одной из ключевых тем. Подводя их итоги, постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что «не услышал от партнеров адекватного ответа и вообще какой-либо реакции на наши предложения».

«Российские идеи, которые мы обсуждали в Женеве, Брюсселе и в Вене, на площадке ОБСЕ — это, по сути, момент истины. Он должен определить, будем ли мы договариваться о тех линиях, которые нельзя переходить, и о тех принципах, которые нельзя нарушать. Либо ситуация пойдет по сценарию, который может привести к катастрофическим последствиям», — сообщил Лукашевич.

При этом некоторые местные политологи сочли, что Запад предпочел выслушать, но не рассматривать всерьез предложения Москвы, которая якобы пошла ва-банк. Однако, как заявил директор Украинского института политики (УИП) Руслан Бортник, долго занимать подобную позицию коллективному Западу не удастся — Россия обязательно найдет способы заставить его документально утвердить ряд своих условий.

«В ситуации, сложившейся после выдвижения Москвой так называемого «ультиматума» Западу, многие влиятельные страны — США, Германия, Франция — вели себя крайне осторожно. Потому что там понимают цену слов и знают, что эти слова могут быть потом использованы как инструмент для эскалации ситуации в Европе. На этом фоне очень странно, что у нас, на Украине, многие не понимают цены слов. Ведь на фоне формального состояния войны, в котором находится Украина, любое резкое слово может тут же превратиться в пулю или снаряд. А возможно, ценой словесных выпадов может стать и чья-то жизнь», — сообщил Бортник.

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По его мнению, для Запада любое обострение с Россией стоит больших денег, каких-то ослаблений и внутренних кризисов.

«Москва серьезно влияет на Евросоюз своими антисанкциями — недаром в декабре Брюссель выкатил к РФ судебный иск на 290 млрд евро. Причина — ограничение доступа европейским компаниям к российским госзакупкам. По сути, это та цена, которую Евросоюз заплатил за реакцию на события 2014-го, за политическую поддержку Украины, в конечном счете — за слова и позиции политиков», — уверен Бортник.

Аналитик прокомментировал сложную дипломатическую игру, которую в эти дни ведут Запад и Россия вокруг переговоров о гарантиях безопасности, в частности высказывания помощника госсекретаря США Виктории Нуланд.

«Понятно, что Нуланд выступила в своем амплуа — мол, «никакой «зрады» нет, с Кремлем мы ни о чем не договорились». Тем временем 12 января Украине потихоньку выдали военную помощь на 200 млн долларов, США пообещали поставлять в ВСУ «Стингеры» и так далее. Общий посыл такой — «зрады» нет, все в порядке, мы ничего никому не сдаем». В администрации [президента США Джо] Байдена понимают — сейчас любые договоренности с Россией, самые незначительные, могут быть использованы республиканцами как повод для объявления импичмента президенту-демократу, — пояснил политолог. — Республиканцы готовы сделать с Байденом то же самое, что демократы делали четыре года с [экс-президентом США Дональдом] Трампом. А ведь Трамп не только не делал никаких уступок РФ, но и регулярно вводил против Москвы все новые санкции. Мы в нашем институте насчитали 24 санкционных шага в адрес РФ со стороны Трампа, но он для демократов все равно был «пророссийский». А Байден, кстати, ни одного санкционного шага против Москвы еще не сделал».

Комментируя ход переговоров, Руслан Бортник сообщил, что для него несколько вещей стали очень показательными.

«Идет сумасшедшая борьба за повестку дня и за рамки этих переговоров. США и Евросоюз пытаются удержать их в дипломатическом русле — закольцевать их на НАТО, ОБСЕ, говорить с точки зрения международных соглашений и так далее. То есть придерживаться той повестки, где Запад изначально имеет преимущество. Россия же попыталась «дернуть стоп-кран этого поезда», упростить диалог исключительно до темы взаимной безопасности, — отметил эксперт. — Брутальная дипломатия РФ в виде якобы «ультиматума» была призвана не дать заболтать главную тему переговоров. Россия сказала — она не намерена использовать в переговорах громоздкую систему международных правил, которую сам Запад многократно нарушал, вытирал о нее ноги и использовал только тогда, когда она была им выгодна».

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Намерение говорить исключительно о гарантиях безопасности могло означать, что вместо дипломатов будут разговаривать военные, отметил политолог.

«Россия дала понять: «У нас есть интересы нацбезопасности, мы вполне можем обеспечить их военным путем. И мы вас об этом предупреждаем: либо вы принимаете условия, изложенные в документах, либо вы отказываетесь — и мы переходим к следующему этапу. То есть к военно-техническим реакциям». Фактически встреча в Женеве выглядела как детализация «ультиматума» Западу, — считает Бортник. — То есть стороны не пытались найти компромисс — они просто подробно излагали свои позиции. Тактическая победа здесь оказалась за Москвой, ведь ей удалось усадить Запад за стол переговоров именно в таком контексте. Да, США и НАТО будут пытаться переключить эту повестку, вернуть диалог в рамки неких международных организаций, растянуть его по времени и так далее. Но я уверен, что Россия на все эти уловки не согласится».

Глава УИП отметил — все три этапа переговоров носили, по сути, предварительный формат.

«В Женеве у сторон не было цели взять и договориться — была цель детализировать свою позицию так, чтобы оппонент не мог потом сказать — мол, «я вас неправильно понял». Примерно такой же формат был и на переговорах с НАТО и ОБСЕ. При нынешней позиции Запада — все это прелюдия для нового витка эскалации. Этот новый виток эскалации Западу нужен, чтобы полностью поменять общественное мнение внутри США и стран Евросоюза, подвигнув их на уступки», — прогнозирует Руслан Бортник.

По мнению эксперта, похоже, «коллективный Запад» пока не готов идти на уступки, поскольку не понимает, какие ответные меры могут быть приняты. По мнению политолога, Россия может ответить ассиметрично, но при этом совершенно законно с точки зрения международного права. Бортник спрогнозировал некий теоретический сценарий развития событий.

«Ну, например, размещение российских гиперзвуковых ракет в Венесуэле, или в Никарагуа, или на Кубе. Или размещение новейших ракетных вооружений — например, в Калининграде, то есть в сердце Европы», — сделал прогноз политолог.

По мнению эксперта, у России есть еще один сценарий — это размораживание «театров противостояния» с Западом.

«Это регионы, где интересы РФ и Запада могут максимально схлестнуться», — отметил он.

Бортник отметил — судя по последним шагам президента РФ Владимира Путина, он пытается усилить позиции Москвы по всем направлениям.

«За последний год ему удалось вернуть в российскую орбиту Белоруссию, Армению, Казахстан. Россия неуклонно наращивает свое влияние. Если до 2014-го Россия в основном жаловалась на агрессию и непонимание Запада, с 2014-го она оборонялась, потом она раздражалась из-за агрессивных действий НАТО на своих границах, то сегодня ее тактика кардинально изменилась, — отметил глава УИП. — При этом Россия сегодня намного сильнее экономически, политически и в военном плане, нежели в 2014-м. Именно поэтому в Москве, видимо, решили, что настал момент для расширения своего влияния. Теперь, если Запад прямо откажется принять условия Москвы, у нее окажутся развязаны руки. Запад, понимая это, не может просчитать все возможные реакции РФ, поэтому опасается ее активности».

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При этом Россия не «поглощает» своих соседей-партнеров, указал Бортник.

«Главная причина перехода России в атаку на Запад — внешнеполитическая. Это уход Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ, приход слабого лидера Джо Байдена к власти в США, сохранение кризиса вокруг Украины и обострение противостояния США — Китай. Кроме того, в РФ основном завершена модернизация армии. И эта армия — одна из сильнейших в мире. Россия благополучно пережила экономические санкции Запада и, более того, смогла обратить их себе на пользу. Также Москва показала себя как эффективный стабилизатор политических режимов по соседству. В итоге там решили, что настал момент для расширения влияния», — перечислил эксперт.

Аналитик признал — утверждения, что Россия якобы собирается «напасть» на Украину, беспочвенны.

«России не нужна Украина как таковая — ей нужно признание себя Западом как одного из глобальных лидеров. Поэтому тактика Москвы состоит в том, чтобы заставить коллективный Запад «отказаться» от Украины. Если это произойдет, причем публично, то это навсегда поменяет общественное мнение на Украине», — резюмировал Бортник.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о своих впечатлениях от переговоров с США и новых угрозах санкциями в адрес РФ.