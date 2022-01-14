Экс-замглавы минлесхоза Мордовии судят за уничтожение леса

Саранск, 14 января. В Ленинском районном суде прокомментировали обвинения в адрес бывшего первого замминистра Минлесхоза Мордовии.

Как пояснили в суде, фигурант уголовного дела обвиняется в превышении должностных полномочий. Он в 2013-2016 годах сдал бизнесмену в аренду участок для лесозаготовительных работ, который относился к охраняемой природной территории «Урочище «Белые озера», что привело к сокращению потенциальных мест гнездования редких и исчезающих видов птиц, включенных в Красную книгу, сообщают «Известия Мордовии».

К тому же вырубка старых дубов в водоохранной зоне ударила по кормовой базе многих видов животных и мест гнездования птиц. Согласно заключению эксперта, государству был причинен ущерб в размере более 121 миллиона рублей. Экс-чиновнику грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Ранее ФАН сообщал о передаче в суд уголовного дела в отношении директора территориального лесничества Мордовии. Он обвиняется в разрешении вырубки деревьев, снятия почвы, оборудования противопожарного водоема и сооружения моста через речку. Общий ущерб от его самоуправства превысил 53,9 миллиона рублей.