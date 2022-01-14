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Суд приостановил полномочия переизбранного спикера парламента Ирака

Весь мир
Суд приостановил полномочия переизбранного спикера парламента Ирака
Global Look Press  /  Christian Spicker / imago stock&people

Багдад, 13 января. Верховный суд Ирака временно отстранил от работы спикера парламента Мухаммада аль-Халбуси и двух его заместителей до вынесения окончательного решения по легитимности его переизбрания.

Иск был подан «Координационным объединением», в которое входят в основном проиранские шиитские партии, оспаривающие итоги октябрьских парламентских выборов. Победу на них одержал блок Муктады ас-Садра, который принадлежит к той же конфессии, однако выступает против любого иностранного вмешательства в дела Ирака, в том числе и со стороны Исламской республики.

Партия «Государство закона» бывшего премьера Нури аль-Малики и альянс «Аль-Фатх», имеющие в сумме 50 мест в парламенте, оспорили назначение Аль-Халбуси, так как, по их мнению, процесс выборов прошел с нарушениями установленного конституцией порядка. Дело в том, что в ходе голосования возник ожесточенный спор между несколькими депутатами и временно исполняющим обязанности спикера Махмудом аль-Мешхедани. Вскоре он был выведен из зала заседаний из-за ухудшения самочувствия, затем депутаты 200 голосами из 238 проголосовали за переизбрание бывшего председателя. Однако отсутствие Аль-Мешхедани в ходе этого процесса стало основанием для подачи иска.

Как сообщается, теперь полномочия Аль-Халбуси и двоих его заместителей будут приостановлены до вынесения судом окончательного решения по данному делу. Насколько затянется процесс, пока неизвестно, однако этот инцидент вынуждает Совет представителей вновь отложить формирование нового правительства.

Спор в парламенте возник в ходе составления партийных списков, когда депутаты от садристов и «Координационного объединения» пытались выяснить, какой из блоков имеет большее число членов. Данный вопрос является принципиальным, так как именно крупнейшая фракция получит право избирать премьер-министра и формировать новое правительство. При этом сторонники Ас-Садра намерены набрать кабмин исключительно из своих соратников, а проигравшие партии требуют консенсуального решения, которое даст им возможность занять некоторые из государственных постов.

Если суд подтвердит легитимность избрания Аль-Халбуси, то это будет первой серьезной подвижкой в работе нового состава Совета представителей Ирака с октября, поскольку постоянные конфликты и бойкот со стороны проиранских партий до сих пор не позволяли выбрать нового президента, премьера и спикера. Прошедшее голосование за членов парламента показало значительное падение популярности сторонников Тегерана.

В частности, партия «Аль-Фатх», которая является ближайшим союзником Исламской республики и фактически возглавляет шиитское ополчение «Хашд Шааби», получила всего 17 мест, хотя ранее ее представляли 48 депутатов. В то же время садристы обошли все прочие фракции со значительным отрывом — 73 места, а на второй позиции оказался альянс «Такаддум» во главе с Халбуси (37 мест).

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