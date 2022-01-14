Суд приостановил полномочия переизбранного спикера парламента Ирака

Багдад, 13 января. Верховный суд Ирака временно отстранил от работы спикера парламента Мухаммада аль-Халбуси и двух его заместителей до вынесения окончательного решения по легитимности его переизбрания.

Иск был подан «Координационным объединением», в которое входят в основном проиранские шиитские партии, оспаривающие итоги октябрьских парламентских выборов. Победу на них одержал блок Муктады ас-Садра, который принадлежит к той же конфессии, однако выступает против любого иностранного вмешательства в дела Ирака, в том числе и со стороны Исламской республики.

Iraqi court suspends Parliament speaker after controversial session https://t.co/O2uupIM8UA — The National (@TheNationalNews) January 13, 2022

Партия «Государство закона» бывшего премьера Нури аль-Малики и альянс «Аль-Фатх», имеющие в сумме 50 мест в парламенте, оспорили назначение Аль-Халбуси, так как, по их мнению, процесс выборов прошел с нарушениями установленного конституцией порядка. Дело в том, что в ходе голосования возник ожесточенный спор между несколькими депутатами и временно исполняющим обязанности спикера Махмудом аль-Мешхедани. Вскоре он был выведен из зала заседаний из-за ухудшения самочувствия, затем депутаты 200 голосами из 238 проголосовали за переизбрание бывшего председателя. Однако отсутствие Аль-Мешхедани в ходе этого процесса стало основанием для подачи иска.

Как сообщается, теперь полномочия Аль-Халбуси и двоих его заместителей будут приостановлены до вынесения судом окончательного решения по данному делу. Насколько затянется процесс, пока неизвестно, однако этот инцидент вынуждает Совет представителей вновь отложить формирование нового правительства.

This is how the first session of Iraq's newly-elected parliament went on today.

Temporary Speaker Mashhadani was attacked and rushed to hospital. #Iraq #Baghdad pic.twitter.com/PwAe7PlIAL — Sardar Sattar (@SardarSattar) January 9, 2022

Спор в парламенте возник в ходе составления партийных списков, когда депутаты от садристов и «Координационного объединения» пытались выяснить, какой из блоков имеет большее число членов. Данный вопрос является принципиальным, так как именно крупнейшая фракция получит право избирать премьер-министра и формировать новое правительство. При этом сторонники Ас-Садра намерены набрать кабмин исключительно из своих соратников, а проигравшие партии требуют консенсуального решения, которое даст им возможность занять некоторые из государственных постов.

???????? Sunni politician Mohammed Al Halbousi re-elected as Iraq Parliament Speaker https://t.co/jYwlOiCCQA via @TheNationalNews — Middle East Strategic Perspectives (@mestrate) January 10, 2022

Если суд подтвердит легитимность избрания Аль-Халбуси, то это будет первой серьезной подвижкой в работе нового состава Совета представителей Ирака с октября, поскольку постоянные конфликты и бойкот со стороны проиранских партий до сих пор не позволяли выбрать нового президента, премьера и спикера. Прошедшее голосование за членов парламента показало значительное падение популярности сторонников Тегерана.

В частности, партия «Аль-Фатх», которая является ближайшим союзником Исламской республики и фактически возглавляет шиитское ополчение «Хашд Шааби», получила всего 17 мест, хотя ранее ее представляли 48 депутатов. В то же время садристы обошли все прочие фракции со значительным отрывом — 73 места, а на второй позиции оказался альянс «Такаддум» во главе с Халбуси (37 мест).