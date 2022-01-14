Авербух не сомневался в победе Мишиной и Галлямова на ЧЕ-2022

Москва, 14 января. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов являются лучшими в мире в парном катании в нынешнем сезоне, заявил серебряный призер Олимпийских игр и хореограф Илья Авербух.

По его словам, не было абсолютно никаких сомнений в том, что россияне смогут войти в топ-3 на первенстве Европы.

«У меня не было никаких сомнений, что пьедестал будет полностью российским. Мишина и Галлямов весь сезон доказывают, что являются парой номер один в мире. Поздравляю их с очередной очень важной победой в карьере», — передает РИА Новости слова 48-летнего Авербуха.

Он также положительно высказался о всех трех парах, которые заняли пьедестал, отметив, что в этом виде спорта наблюдается здоровая конкуренция.

«Радует, что у нас такая конкуренция внутри сборной. Будем надеяться, что все три наши пары так же достойно выступят на Олимпиаде», — подытожил экс-фигурист.

Напомним, тандем Мишина — Галлямов стал победителями соревнований спортивных пар на Евро-2022, которые проходят в эстонской столице. Как напоминает «Вечерняя Москва», россияне смогли установить три мировых рекорда.

Ранее о участия на турнире отказались французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Свое решение спортсмены объяснили боязнью заразиться коронавирусной инфекцией.