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Володин: россияне воспринимают нападки на Путина как оскорбление страны

Политика
Володин: россияне воспринимают нападки на Путина как оскорбление страны
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 14 января. Нападки на президента Владимира Путина граждане России воспринимают как оскорбление государства. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам председателя ГД, именно так россияне воспримут санкции против главы государства, которыми угрожают в США. Володин призвал Вашингтон поменять отношение к России, если руководство США хочет изменить мир.

«Пока предлагают садиться за стол переговоров, используйте эту возможность. У России есть чем постоять за себя. Не доводите до таких аргументов», — написал Володин в Telegram-канале.

Спикер Госдумы добавил, что у России есть оружие, которым не обладает ни одно государство мира, но страна пока это преимущество в диалоге с НАТО не использует.

Ранее американское издание Bloomberg сообщило, что крупнейшие страны Евросоюза опасаются, что новый пакет антироссийских санкций может сыграть против них же. Реакция России может спровоцировать новый дефицит голубого топлива и очередной скачок цен.

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Все новости / Политика / Володин: россияне воспринимают нападки на Путина как оскорбление страны
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