Елена Блиновская назвала скандальное интервью Ксении Собчак гениальным кейсом

Москва, 14 января. Популярный блогер Елена Блиновская рассказала о положительной стороне ее интервью журналистке Ксении Собчак, несмотря на хейт в соцсетях.

Автор «Марафона желаний» удивила интернет-пользователей своим хамским отношением. И это при том, что Блиновская пропагандирует свет и любовь и активно призывает стремиться к этому своих подписчиков.

Несмотря на провал и негатив в социальных сетях после беседы Блиновской и Собчак, блогер старается не только оправдать свое поведение, но и найти положительные стороны. Она указала, что видео набрало множество просмотров и попало в тренды YouTube. То, что интервью с ней обогнало видео с рэпером Моргенштерном и певицей Ольгой Бузовой, стало поводом для гордости Блиновской.

Prt Scr instagram.com / @elena_blinovskaya

«Как сказала мне сама Собчак: «Такого количество реакций, дискуссий и прочего про интервью я не слышала никогда». А надо-то всего — не бояться «плюнуть в рожу». Это интервью чуть позже будет гениальным кейсом для всей страны. Рада, что у этой истории столько свидетелей. Кайфанула от этого эксперимента, хоть и местами мне непросто до сих пор», — написала Блиновская на своей странице в Instagram.

Интервью с Блиновской раскритиковали не только поклонники Собчак, но и ее коллеги. Ведущий Андрей Малахов показал свое отношение, заявив, что не собирается тратить почти два часа «на продавщицу свадебных платьев из Ярославля».