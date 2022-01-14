Движение автобусов в Южно-Сахалинске приостановили из-за ухудшения погодных условий

Южно-Сахалинск, 14 января. Автобусное сообщение в Южно-Сахалинске временно прекращено на фоне ухудшившихся погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Движение автобусов по городскому округу приостановили в связи с метелью и появившимися на дорогах снежными наносами. По словам горожан, транспорт массово застревал в снегу, выталкивать его из сугробов приходилось пассажирам, но, следуя по маршруту, они снова застревали.

«Прекращается автобусное сообщение по городскому округу. Сейчас автобусы возвращаются в парк «Транспортной компании» до улучшения погодных условий. Водители будут находиться на рабочих местах, чтобы, как позволит дорожная обстановка, сразу же выйти на линию», — заявили в мэрии.

Городские коммунальщики круглосуточно проводят уборку снега на улицах. Однако уже третий день Южно-Сахалинск охвачен метелью, а дороги укрыты большим количеством снега.

В связи с такими погодными условиями в областном центре начал действовать режим ЧС. Накануне снежный циклон практически полностью парализовал движение в Южно-Сахалинске.