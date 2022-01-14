Цены на эталонные сорта нефти снижаются в рамках коррекции

Москва, 14 января. Мировые цены на нефть эталонных марок снижаются в рамках коррекции, свидетельствуют данные биржевых торгов.

Мартовские фьючерсы на сырье сорта Brent торгуются на уровне 84,37 доллара за баррель, что на 0,12% ниже, чем на момент окончания предыдущей сессии. Нефть марки WTI дешевеет на 0,35%, до 81,83 доллара.

Позитивным сигналом рынку послужил доклад Министерства энергетики США о коммерческих запасах. По информации ведомства, американские резервы на прошлой неделе упали в объеме на 4,55 млн баррелей, до 413,3 млн бочек. Это является минимумом с 2018 года. Ожидалось, что недельное сокращение составит не более 2 млн баррелей.

Рубль, несмотря на коррекционное снижение цен, реагирует ростом к доллару и евро. По состоянию на 9:29 по московскому времени доллар торгуется на отметке 75,96 рубля, снижаясь на 30 копеек. Российская валюта также укрепилась к евро на 17 копеек, до 87,16 рубля.

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков ранее отметил, что в 2022 году рынок черного золота может испытать существенную волатильность. Но, по его мнению, ОПЕК+ сможет стабилизировать ситуацию.