Володин заявил об уникальном оружии России, которое пока не используется в диалоге с НАТО

Москва, 14 января. Россия обладает уникальным оружием, которого больше нет ни в одной стране мира, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам председателя ГД, в данный момент Россия не использует это свое преимущество в диалоге с НАТО. В американском парламенте вместе с тем звучат истеричные заявления о санкциях против страны. Володин напомнил, что президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин договорились о начале консультаций по вопросам глобальной безопасности.

«В этой связи необходимо обсуждать и реализовывать договоренности глав государств, а не хамить, угрожать и запугивать. Подумайте о последствиях. Ни к чему хорошему ваша истерия не приведет. В первую очередь для США», — обратился он к американским конгрессменам.

Как отметил Володин, санкции никого не пугают, а лишь разрушают отношения между странами. Он призвал Вашингтон остановиться, пока не поздно, и не придумывать себе проблемы.

«У России есть чем постоять за себя. Не доводите до таких аргументов», — заключил спикер Госдумы.

Ранее сенаторы от Демократической партии США представили законопроект о новых антироссийских санкциях на случай обострения обстановки вокруг Украины. Проект предполагает введение ограничений против Путина.