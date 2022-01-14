Концерн Honda поделился изображениями новой генерации HR-V

Токио, 14 января. Автомобилестроительная компания из Японии продемонстрировала тизерное фото кроссовера HR-V для североамериканского рынка.

Паркетник HR-V показали общественности на фотографиях. Речь идет о новой версии кроссовера, которая будет реализоваться на территории США. Ожидается, что модель поступит в продажу уже в текущем году.

Комплектация для Соединенных Штатов не похожа на европейскую генерацию. Машина получает другую радиаторную решетку с ячеистой структурой. Помимо этого, у автомобиля поставлен альтернативный бампер, где воздухозаборники имеют больший размер. Были обновлены и светодиодные фары — здесь можно обнаружить три секции и L-образные элементы дневных ходовых огней.

Prt Scr twitter.com / @MotorTrend

На данный момент о технической «начинке» HR-V неизвестно. Прошлая вариация для США поставлялась с мотором 1,8 литра мощностью 143 л.с. Кроссовер для рынка Евросоюза может похвастаться абсолютно другими комплектующими. Новое поколение европейского паркетника оборудуется двигателем e: HEV. Он состоит из бензинового и электрического агрегатов. Мотор на 1,5 литра функционирует вместе с двумя электродвигателями. Общая мощность установки достигает 131 л.с.