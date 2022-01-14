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Три человека пострадали в результате обстрела посольства США в Багдаде

Весь мир
Три человека пострадали в результате обстрела посольства США в Багдаде
Global Look Press  /  Ameer Al Mohammedaw/dpa

Багдад, 14 января. При обстреле «зеленой зоны» столицы Ирака накануне вечером ранения получили три человека. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в силовых структурах республики.

По данным агентства, в результате атаки, нацеленной на посольство США в Багдаде, две ракеты приземлились на территории дипломатической миссии, еще один снаряд попал в здание школы. Источник заявил, что в результате обстрела пострадали женщина и двое детей.

Инцидент также прокомментировали представители американского посольства в Багдаде.

«Комплекс посольства США был атакован террористическими группами, пытавшимися подорвать безопасность, суверенитет и международные отношения Ирака. Мы неоднократно заявляли, что такие нападения являются посягательством не только на дипломатические объекты, но и на суверенитет самой республики», — заявили они в Twitter.

Обстрел «зеленой зоны» произошел вечером 13 января. Согласно информации иракских СМИ, ссылающихся на правительственные источники, несколько ракет были выпущены по району Багдада, в котором расположены дипломатические объекты, из района Ад-Даура. Для перехвата был задействован комплекс противовоздушной обороны C-RAM. Ответственность за обстрел не взяла на себя ни одна из группировок.

В последние месяцы нападения на американские объекты в Ираке участились. Только в январе было зафиксировано несколько атак по военным базам США, совпавших с годовщиной убийства иранского генерала Касема Сулеймани и лидера отрядов ополчения «Хашд Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса. Они погибли в январе 2020 года в результате операции ВС Соединенных Штатов, инициированной тогдашним президентом Дональдом Трампом. Традиционно именно на проиранские формирования возлагают ответственность за обстрелы американских объектов в регионе, несмотря на отсутствие прямых доказательств их причастности к подобным инцидентам.

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сша обстрел ирак
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