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Россиян предупредили о повышении стоимости красной икры из-за дефицита на рынке

Экономика
Россиян предупредили о повышении стоимости красной икры из-за дефицита на рынке
pexels.com  /  Polina Tankilevitch

Москва, 14 января. Поставщики красной икры направили российским торговым сетям заявки на существенное повышение цен на свою продукцию, пишут «Ведомости».

Производители планируют увеличить стоимость продукции от 7 до 17%. Предлагается повышение в 10% по недорогим позициям и от 20 до 30% по премиальным. Необходимость таких мер объяснили дефицитом красной икры на рынке. Из-за неудачной путины лососевых рыб в Японии и КНР эти страны купили больше российской икры, чем обычно. Еще одна причина — повышение логистических затрат.

При этом существенного роста цен на икру в рознице в дальнейшем не произойдет, так как спрос в настоящий момент гораздо ниже, отметил вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. Около половины объемов продается в ноябре-декабре, оставшаяся часть распределяется в течение года.

Красная имитированная икра подорожала в преддверии новогодних праздников на 15% — до 244 рублей. Продажи продукта в натуральном выражении выросли на 78%, а в денежном — на 24%.

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