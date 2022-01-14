Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 10:05
10:04
Спорт
Овечкин выбран капитаном команды Столичного дивизиона на Матч всех звезд НХЛ
10:03
Армия
Лондон опроверг информацию о присутствии британских подлодок в районе гибели «Курска»
10:02
Экономика
Tesla вновь переносит сроки выпуска на рынок электропикапа Cybertruck
10:01
Происшествия
Уснувший с сигаретой мужчина заживо сгорел в хозпостройке под Саратовом
10:00
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 14 января, праздники, факты, люди
09:59
Общество
Употребление соли может спровоцировать онкологическое заболевание
09:58
Шоу-бизнес
Сиделки показали, как выглядит палата Куравлева в доме престарелых
09:55
Политика
США демонстрируют уязвимость: как новые санкции «высвечивают» слабые места политики Байдена
09:54
Экономика
Россия и Китай рекордно нарастили товарооборот в 2021 году
09:53
Общество
Нутрициолог Маркова посоветовала есть мед для борьбы с воспалениями
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Андрей Шевченко отреагировал на слухи об отставке из «Дженоа»

Спорт
Андрей Шевченко отреагировал на слухи об отставке из «Дженоа»
Global Look Press  /  Michele Nucci/Keystone Press Agency

Генуя, 14 января. Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко после поражения от «Милана» в Кубке Италии высказался о ситуации вокруг его возможного ухода с поста наставника итальянского клуба.

Как отметил украинский специалист, он не обращает внимание на появляющиеся в прессе слухи и полностью сфокусирован на текущей работе с клубом из Генуи. Что касается возможного увольнения, по словам Шевченко, жизнь — это череда побед и неудач.

«Чувствую ли я уверенность в работе с «Дженоа»? Мне 45 лет, я все еще молод и набираюсь опыта. Жизнь — это взлеты и падения, победы и поражения. Я иду вперед, и мы сосредоточены на проекте. Ребята сегодня хорошо поработали, мы постепенно видим, как улучшается качество игры на тренировках. Что касается моего будущего в «Дженоа», то я просто продолжаю выполнять свою ежедневную работу. Если потребуется, в клубе сделают заявление о своих решениях», — передает слова специалиста издание Football Italia.

Напомним, боссы «Дженоа» изучают вариант с увольнением Шевченко на фоне неудовлетворительных результатов команды. Под руководством украинского специалиста «грифоны» не одержали ни одной победы с конца осени 2021 года.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Андрей Шевченко отреагировал на слухи об отставке из «Дженоа»
футбол Андрей Шевченко милан дженоа серия а
Комментировать