Андрей Шевченко отреагировал на слухи об отставке из «Дженоа»

Генуя, 14 января. Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко после поражения от «Милана» в Кубке Италии высказался о ситуации вокруг его возможного ухода с поста наставника итальянского клуба.

Как отметил украинский специалист, он не обращает внимание на появляющиеся в прессе слухи и полностью сфокусирован на текущей работе с клубом из Генуи. Что касается возможного увольнения, по словам Шевченко, жизнь — это череда побед и неудач.

«Чувствую ли я уверенность в работе с «Дженоа»? Мне 45 лет, я все еще молод и набираюсь опыта. Жизнь — это взлеты и падения, победы и поражения. Я иду вперед, и мы сосредоточены на проекте. Ребята сегодня хорошо поработали, мы постепенно видим, как улучшается качество игры на тренировках. Что касается моего будущего в «Дженоа», то я просто продолжаю выполнять свою ежедневную работу. Если потребуется, в клубе сделают заявление о своих решениях», — передает слова специалиста издание Football Italia.

Напомним, боссы «Дженоа» изучают вариант с увольнением Шевченко на фоне неудовлетворительных результатов команды. Под руководством украинского специалиста «грифоны» не одержали ни одной победы с конца осени 2021 года.