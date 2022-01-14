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Работник пансионата рассказала о напряженных отношениях Куравлева с дочерью

Шоу-бизнес
Работник пансионата рассказала о напряженных отношениях Куравлева с дочерью
Global Look Press  /  Комсомольская Правда/Global Look Press

Москва, 14 января. Руководитель службы клиентского сервиса центра реабилитации Надежда Орлова рассказала о непростых отношениях актера Леонида Куравлева с дочерью. Она назвала приезд артиста в клинику спасением.

Орлова заявила, что Куравлев прибыл к ним в центр в плохом состоянии. По ее словам, знаменитый актер выглядел неухоженно — его лицо было грязным и заросло. К тому же у звезды комедии «Иван Васильевич меняет профессию» напряженные отношения с родственниками.

«Очень плохо к родственникам своим относится, дочка довела, он делал вид, когда она приходила, что спал. О ней даже слышать ничего не хотел. Но жил с ней. Его из дома привезли к нам в очень плохом состоянии. Не она сюда привезла, а сын. Думаю, что это был акт спасения какой-то», — пояснила Орлова в эфире программы «Пусть говорят».

Многие помнят Леонида Куравлева как жизнерадостного человека. Однако смерть жены сильно подкосила кинозвезду. Он стал замыкаться в себе и закрываться. Друзья народного артиста РСФСР сообщили, что в последние годы актер ни с кем не общался и закрылся от людей. Художник Никас Сафронов указал, что Куравлев думал уйти в монастырь.

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Все новости / Шоу-бизнес / Работник пансионата рассказала о напряженных отношениях Куравлева с дочерью
отношения родственники куравлев
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