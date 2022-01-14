Многоквартирный дом загорелся в Благовещенске

Благовещенск, 14 января. В главном управлении МЧС России по Амурской области прокомментировали инцидент с возгоранием в многоквартирном доме на Пионерской улице в Благовещенске.

По данным регионального МЧС, возгорание произошло в наружной вентиляционной шахте. На место ЧП были оперативно направлены 28 пожарных-спасателей и восемь единиц спецтехники, которым удалось довольно быстро справиться с огнем, сообщает AmurInfo.

Сейчас на месте инцидента работают дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску. Задействованы эксперты испытательной пожарной лаборатории, которые выясняют причины и обстоятельства возникновения пожара.

Ранее ФАН сообщал о возгорании магазина в селе Ерковцы Ивановского района Амурской области. К месту инцидента были направлены семеро сотрудников МЧС и три единицы спецтехники. Огонь был быстро локализован, благодаря чему торговое оборудование магазина не пострадало.