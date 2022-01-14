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Yonhap: КНДР выполнила пуск неизвестного снаряда в восточном направлении

  /   Обновлено: 14 января 2022 09:13
Армия
Yonhap: КНДР выполнила пуск неизвестного снаряда в восточном направлении
ФБА «Экономика сегодня»

Сеул, 14 января. Северная Корея выполнила пуск неустановленного снаряда в восточном направлении, пишет информагентство Yonhap.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил СМИ, что южнокорейскими военнослужащими был зафиксирован запуск неопознанного снаряда со стороны КНДР. Отмечается, что это уже третий пуск Пхеньяна в текущем году.

По имеющейся информации, предыдущие два были выполнены северокорейскими военными 5 и 11 января. Тогда в КНДР заявили об успешном испытании гиперзвуковых ракет.

Ранее власти Южной Кореи призвали Пхеньян прекратить проведение запусков баллистических ракет. Сеул заявил, что подобные испытания «явно нарушают резолюции Совета Безопасности ООН».

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