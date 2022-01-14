Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 10:04
10:03
Армия
Лондон опроверг информацию о присутствии британских подлодок в районе гибели «Курска»
10:02
Экономика
Tesla вновь переносит сроки выпуска на рынок электропикапа Cybertruck
10:01
Происшествия
Уснувший с сигаретой мужчина заживо сгорел в хозпостройке под Саратовом
10:00
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 14 января, праздники, факты, люди
09:59
Общество
Употребление соли может спровоцировать онкологическое заболевание
09:58
Шоу-бизнес
Сиделки показали, как выглядит палата Куравлева в доме престарелых
09:55
Политика
США демонстрируют уязвимость: как новые санкции «высвечивают» слабые места политики Байдена
09:54
Экономика
Россия и Китай рекордно нарастили товарооборот в 2021 году
09:53
Общество
Нутрициолог Маркова посоветовала есть мед для борьбы с воспалениями
09:52
Общество
Врач Кореневич заявила о важности психологического комфорта для лечения болезней сердца
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Торги Мосбиржи открылись ростом курса доллара

Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом курса доллара
pixabay.com/PD

Москва, 14 января. Рубль ослабил свои позиции к доллару, но укрепился к евро на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс нацвалюты США поднялся по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6,75 копейки и составил 76,33 рубля. Европейская валюта при этом снизилась на 0,25 копейки и оказалась на отметке 87,33 рубля.

Официальный курс доллара накануне был повышен на 4,09 копейки относительно значения предыдущего дня — до 74,57 рубля. Курс евро поднялся на 78,47 копейки и составил 85,46 рубля, следует из опубликованных на сайте Банка России данных.

Геополитические и экономические условия, складывающиеся вокруг РФ, располагают к сохранению волатильности рубля. На это обратил внимание преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Торги Мосбиржи открылись ростом курса доллара
доллар торги мосбиржа
Комментировать