Торги Мосбиржи открылись ростом курса доллара

Москва, 14 января. Рубль ослабил свои позиции к доллару, но укрепился к евро на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс нацвалюты США поднялся по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6,75 копейки и составил 76,33 рубля. Европейская валюта при этом снизилась на 0,25 копейки и оказалась на отметке 87,33 рубля.

Официальный курс доллара накануне был повышен на 4,09 копейки относительно значения предыдущего дня — до 74,57 рубля. Курс евро поднялся на 78,47 копейки и составил 85,46 рубля, следует из опубликованных на сайте Банка России данных.

Геополитические и экономические условия, складывающиеся вокруг РФ, располагают к сохранению волатильности рубля. На это обратил внимание преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.