Войска ЮВО получат около трех тысяч единиц вооружения и военной техники в 2022 году

Москва, 14 января. Подразделения Южного военного округа (ЮВО) получат около трех тысяч образцов вооружения и военной техники в этом году.

Командующий ЮВО Александр Дворников в интервью изданию «Военный вестник юга России» сообщил, что на текущий год также запланированы поставки 1180 единиц современных вооружений. Их доля к концу 2022 года возрастет до 72%.

«Это 27 самолетов, 37 вертолетов, пять боевых кораблей и катеров, зенитные ракетные комплексы, наземные радиотехнические средства, бронетанковая техника и ракетно-артиллерийское вооружение, специальная техника различных родов, войск и служб», — сказал он.

Ранее сообщалось, что зенитный полк Центрального военного округа получит модернизированные комплексы С-300ПМ-2 «Фаворит». Боевые системы должны поставить в войска до конца текущего года.