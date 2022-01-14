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Войска ЮВО получат около трех тысяч единиц вооружения и военной техники в 2022 году

  /   Обновлено: 14 января 2022 09:01
Армия
Войска ЮВО получат около трех тысяч единиц вооружения и военной техники в 2022 году
пресс-служба ЮВО

Москва, 14 января. Подразделения Южного военного округа (ЮВО) получат около трех тысяч образцов вооружения и военной техники в этом году.

Командующий ЮВО Александр Дворников в интервью изданию «Военный вестник юга России» сообщил, что на текущий год также запланированы поставки 1180 единиц современных вооружений. Их доля к концу 2022 года возрастет до 72%.

«Это 27 самолетов, 37 вертолетов, пять боевых кораблей и катеров, зенитные ракетные комплексы, наземные радиотехнические средства, бронетанковая техника и ракетно-артиллерийское вооружение, специальная техника различных родов, войск и служб», — сказал он.

Ранее сообщалось, что зенитный полк Центрального военного округа получит модернизированные комплексы С-300ПМ-2 «Фаворит». Боевые системы должны поставить в войска до конца текущего года.

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