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Португальские власти инициировали проверку законности выдачи гражданства Роману Абрамовичу

Общество
Португальские власти инициировали проверку законности выдачи гражданства Роману Абрамовичу
wikipedia.org  /  Marina Lystseva/GFDL 1.2

Лиссабон, 14 января. Институт регистрации и нотариата Португалии расследует процесс законности получения гражданства российским бизнесменом Романом Абрамовичем, сообщило издание Renascenca.

Известно, что он стал гражданином европейской страны по закону о гражданстве евреев-сефардов, который дает выходцам из Испании и Португалии, насильно обращенных в христианство, право на натурализацию. По данным минюста, Абрамович в качестве доказательства предоставил сертификат от еврейской общины города Порту.

Согласно информации издания, российский миллиардер получил гражданство «в рекордно короткие сроки».

«В минюсте говорят, что это (следствие. — Прим. ред.) нормальная процедура, которая применяется всякий раз, когда есть признаки каких-либо нарушений в процедурах службы регистрации», — передает Renascenca.

Ранее стало известно, что бывший сотрудник Госдепартамента США и экс-советник американского президента Рональда Рейгана Сюзанна Масси получила российское гражданство. Указ подписал глава РФ Владимир Путин.

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гражданство португалия абрамович натурализация
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