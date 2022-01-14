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Экс-депутат Рады Царев: союз России и Китая может победить США

Политика
Экс-депутат Рады Царев: союз России и Китая может победить США
Федеральное агентство новостей

Москва, 14 января. Россия при поддержке Китая имеет потенциал, для того чтобы победить США. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

Москва потребовала от НАТО гарантий безопасности, указывая на то, что блок не должен расширяться на восток. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» подчеркнул, что если Североатлантический альянс не пойдет навстречу, то сложно сказать, какой будет реакция со стороны Кремля. Даже если Киев не подаст заявку на вступление в НАТО, то все равно он сможет дать разрешение на размещение у себя западного вооружения.

«Понятно, что стратегически союз Китая и Российской Федерации имеет все перспективы для того, чтобы победить. в Соединенных Штатах громадное количество внутренних проблем. Фактически две Америки соединены, которые чем дальше, тем больше отдаляются друг от друга и вступают в противоречия. Они стоят на пороге гражданского конфликта. Они сами об этом говорят», — отметил Царев.

Экс-депутат Рады Царев: союз России и Китая может победить США
Новостное агентство «Харьков» /

Он добавил, что США постепенно сдают свою экономику Китаю. Много проблем и у Европы, которая столкнулась с наплывом мигрантом и очередным кризисом. России достаточно подождать, когда все эти трудности решатся сами собой.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон даст решительный ответ в случае размещения российских войск в Латинской Америке. Политик выступил с соответствующим заявлением в Белом доме в ходе брифинга после встреч представителей стран Запада с российской стороной.

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сша китай царев
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